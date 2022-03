ऑनलाइन क्लास से बच्चों की गर्दन और पीठ में बढ़ रहा है दर्द, एक्सपर्ट्स ने बताया बचाव का तरीका

Tips to get rid of back pain during online class: कुछ हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन क्लास के दौरान गलत पोस्चर में बैठने और कम होती फिजिकल एक्टिविटीज के कारण बच्चों का वजन बढ़ने लगा है. साथ ही उन्हें पीठ व गर्दन के दर्द की समस्या भी सताने लगी है. ऐसे में कुछ टिप्स की मदद से उन्हें आराम पहुंचाया जा सकता है.