Health News: एंटी एजिंग के लिए दवा से बेहतर असर करती है डाइट- नई स्टडी

Diet is better than drug: एक अध्ययन में दावा किया गया है कि एंटी-एजिंग और डायबिटीज के लिए सही तरीके से डाइट ली जाए तो इसका असर दवा से कहीं बेहतर होता है. सेल मेटाबोलिज्म जर्नल (Cell metabolism Journal) में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सही तरीके से डाइट (Proper diet) ली जाए तो यह कोशिकाओं के अंदरुनी हिस्सों में दवा से कहीं ज्यादा असर छोड़ती है. यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी (University of Sydney) के चार्ल्स पर्किंस सेंटर (Charles Perkins center) के शोधकर्ताओं ने किया है. अध्ययन में दावा किया गया है कि डाइट को सही तरीके से लिया जाए तो यह डायबिटीज, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के मामले में दवा से बेहतर काम करती है.