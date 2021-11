Health news: बढ़ते प्रदूषण में इन तरीके से अपने लंग्स को मजबूत बनाएं, प्रदूषण का असर कम होगा

Foods that protect your lungs in pollution: प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर लंग्स (lungs) पर पड़ता है. इसके कारण सांस संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को बहुत परेशानी होती है. प्रदूषण की वजह से गले में जलन, ब्रोंकाइटिस से लेकर क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है.ऐसे में लंग्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. हमारे आस-पास कई ऐसे फूड्स हैं जिनके सेवन से लंग्स को मजबूत बनाया जा सकता है. इससे लंग्स पर प्रदूषण की मार का असर भी बहुत कम होगा.