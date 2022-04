नई दिल्‍ली. रमजान (Ramadan 2022) का महीना शुरू हो चुका है. हर आयु वर्ग के लोग रोजे रख रहे हैं. ऐसे में रोजा शुरू करने से लेकर रोजा पूरा करने तक भूखा रहना पड़ता है. इस दौरान पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारी जाती. सिर्फ शाम के समय जब रोजा इफ्तार (Roza Iftar) करते हैं तो भोजन करते हैं. वहीं सुबह के समय सूरज उगने से पहले तक रोजा सहरी (Roza Sehri) किया जाता है, इस दौरान ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जो पूरे दिन सेहत को बनाए रखें और पानी की कमी महसूस न होने दें. इस्‍लाम (Islam) धर्म में रोजा रखना इबादत के लिए जरूरी माना गया है, ऐसे में ज्‍यादातर लोग रोजे रखते हैं लेकिन कई बार खान-पान के बारे में सही जानकारी के अभाव में लोग सेहत भी खराब कर लेते हैं. हालांकि न्‍यूज18 हिंदी से बातचीत में स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ लोगों को खास टिप्‍स दे रहे हैं ताकि सावधानी बरत कर बीमार पड़ने से बचा जा सके.

जनरल फिजिशियन डॉ. फहीम बेग कहते हैं कि रमजान का महीना इबादत के लिए होता है लेकिन इसके अलावा वैज्ञानिक और मेडिकल स्‍तर पर देखें तो इस महीने का काफी महत्‍व है. इस पूरे महीने में रोजे रखकर शरीर को डिटॉक्‍स किया जाता है. यानि कि खान-पान की इस दुरुस्‍त प्रक्रिया को अपनाकर शरीर से विषाक्‍त पदार्थों को बाहर किया जाए ताकि पूरे साल भर के लिए शरीर स्‍वस्‍थ हो जाए. हालांकि रमजान के दौरान डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को भूलकर हम लोग खान-पान में ज्‍यादती कर देते हैं. लोग सोचते हैं कि पूरे दिन भूखा रहना है इसलिए ऐसा खाना खा लिया जाए कि पूरे दिन इसकी कमी महसूस न हो, जबकि इस दौरान संतुलित और पोषणयुक्‍त आहार की जरूरत हाती है.

डॉ. बेग बताते हैं कि कोरोना की वजह से पहले ही इम्‍यूनिटी (Immunity) इतनी मजबूत नहीं रही है कि लापरवाही बर्दाश्‍त कर ली जाए. रोजे के दौरान आमतौर पर 15 से 16 घंटे तक खाली पेट रहना पड़ता है. इस दौरान न खाना और न ही पानी पीया जाता है. लिहाजा इसके बाद जब खाना खाने की बारी आती है तो लोग खाने पर टूटकर पड़ते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि क्‍या खा रहे हैं जो कि सरासर गलत है. रोजा सहरी और इफ्तार के समय बहुत जरूरी है कि इस चीज का ध्‍यान रखा जाए कि क्‍या खा रहे हैं और क्‍या नहीं. इसके लिए कुछ चीजों का ध्‍यान रखा जा सकता है, ताकि बीमार पड़ने से बचा जा सके.

डॉ. कहते हैं कि हर बार रमजान के महीने के दौरान या बाद में देखा जाता है कि मरीजों की संख्‍या एकाएक बढ़ जाती है, इसकी वजह भी खान-पान में लापरवाही ही है. 11 साल से ऊपर के बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी रोज़ा रख सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे पहले डॉक्‍टर की सलाह ले लें. नहीं तो सेहत को फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है. जो बच्‍चे पहली बार रोजा रख रहे हैं तो उनको सही डायट लेनी चाहिए.

रोजा सहरी के समय खाएं ये चीजें (What to eat during roza sehri)

. डॉ. बेग कहते हैं कि सुबह-सुबह रोजा सेहरी के दौरान बेहद सादा खाना ही खाएं. भारी भरकम खाना बिल्कुल न खाएं. सेहरी के बाद थोड़ा पैदल ज़रूर चलें और फिर कुछ समय तक आराम करें और फिर अपने रोज़मर्रा के काम पर चलें जाएं.. याद रखें रमज़ान में रात भर जागकर अपनी नींद खराब न करें बल्कि तरावीह की नमाज़ के बाद ही सो जाएं और फिर सीधा सेहरी में ही जागें, क्योंकि रोजे रख रहे हैं तो 7 से 8 घंटे घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है..घी और मसाले कम रखें और सादा दाल खा सकते हैं. सुबह रोटी-सब्‍जी और सलाद लें. सहरी तक पानी भी कम से कम तीन से चार लीटर पी लें.. दोपहर की नमाज के बाद थोड़ा आराम करें.

रोजे इफ्तार के समय ये चीजें खाएं (what to eat during roza iftar)

. रोजा इफ्तार भी सादा करना चाहिए.. शिकंजी, नारियल पानी, सत्तू तुखमलंगा जैसी पारम्परिक ड्रिंक्स लें तो बेहतर है.. इसके बाद खजूर या कुछ मेवाएं ले सकते हैं. इससे पूरे दिन पानी की कमी की पूर्ति भी होती है और शरीर हाइड्रेट रहता है.. इसके बाद फ्रूट चाट ले सकते हैं, इसमें नीबू और कुछ मसाले डाल सकते हैं. मसाले हल्‍के रखें, नहीं तो एसिडिटी हो सकती है.. उबले चने की चाट या दाल मोठ आदि ले सकते हैं लेकिन फ्राइड चीजों से बचें.. इफ्तार के एक घंटे बाद तराबीह से पहले आप खाना खा लें. इसमें रोटी सब्‍जी आदि लें. दो या तीन दिन में एक बार चिकन आदि ले सकते हैं. दाल-चावल भी ले सकते हैं. हरी सब्जियों का सेवन बहुत जरूरी है.

ये न खाएं, इनसे बचें, ये होता है असर

. पकौड़ी, समोसे, कोरमा, बिरयानी, मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, स्ट्रिंग, रेड बुल , हेल जैसे खतरनाक ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए.. चिकन फ्राई, कबाब, दही बड़े, आलू चाट आदि चीजें का बिल्कुल भी सेवन न करें.. जो बच्‍चे रोजे रख रहे हैं तो बड़ों की जिम्‍मेदारी है कि बच्‍चों को जंक फूड, फास्‍ट फूड या चाइनीज फूड से दूर करें. उन्हें समझाएं कि ये चीजें शरीर के लिए ठीक नहीं हैं. बच्‍चों को चॉकलेट, चिप्‍स आदि के प्रति भी खबरदार करें.. ये खाना हमारी आंतों पर असर डालता है. शरीर पर फैट बढ़ता है. लोग सहरी तक जागते रहते हैं और फिर सहरी करने के बाद दोपहर त‍क सोते हैं, ये खराब तरीका है. इससे बचें. इस दौरान हमें अपनी दिनचर्या भी ठीक करनी है, इबादत भी करनी है और सेहत को भी बनाना है. इसलिए सही तरीकों को अपनाएं.