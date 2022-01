अक्सर महसूस होती है कमजोरी? एनर्जी के लिए इन चीजों की लें मदद

Tips to Remove Body Weakness: आज के दौर के लाइफ स्टाइल में शरीर (Body) में कमजोरी की दिक्कत केवल ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही परेशान नहीं करती है. बल्कि युवा भी बॉडी में वीकनेस (Weakness) की दिक्कत को अक्सर फेस करते हैं, जिसकी कई कारण (Reason) हो सकते हैं. इनमें ज्यादा मेहनत करना, पर्याप्त मात्रा में जरूरी न्यूट्रिएंट्स और पानी का सेवन न करना और स्मोकिंग व कैफीन की आदत होना जैसे कई वजह शामिल हैं.

शरीर में कमजोरी की इस परेशानी को दूर करने के लिए लोग तमाम तरह की दवाओं और टॉनिक की मदद लेते हैं. जबकि किचन में मौजूद 5 चीजों के जरिये आप बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ा कर वीकनेस को दूर कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में.

वीकनेस कैसे दूर करें? (How to get rid to weakness)

अंडे का सेवन करें

आप बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए रोजाना अंडे (Egg) का सेवन कर सकते हैं.

पनीर खायें

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, स्प्राउट्स और बीन्स जैसी चीजों की मदद भी ले सकते हैं. ये प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिसमें मैग्निशियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है और इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है.

ओटमील बेस्ट रहेगा

बॉडी को एनर्जी देने और वीकनेस से निजात पाने के लिए आप रोजाना ओटमील (Oatmeal) खायें. अगर आप इसके साथ में दूध भी लेंगे तो ये आपके लिए और भी बेहतर रहेगा. आप चाहें तो मल्‍टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं. इससे आपकी बॉडी को कॉर्ब्स की सही मात्रा मिलेगी जिससे कमजोरी जल्द दूर होगी.

केला खायें

शरीर में कमजोरी दूर करने के लिए आपको किसी भी रूप में अपनी डाइट में केला शामिल करना चाहिए. आप चाहें तो बनाना शेक बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं. केले में पोटैशियम, विटामिन एवं मिनरल काफी मात्रा में मौजूद होते हैं. जो आपके बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाने में जल्दी मदद करते हैं.

ड्राई फ्रूट्स-सीड्स लें

बॉडी की वीकनेस को दूर करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप बादाम, पिस्ता, कद्दू के बीज, चिया सीड्स व फ्लैक्स का सेवन कर सकते हैं. इनसे आपकी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे और वीकनेस दूर होगी.

पर्याप्त मात्रा में पानी पियें

पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने की वजह से भी आपकी बॉडी लो फील कर सकती है. इसलिए पानी जरूर पियें, ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करेगा. वीकनेस दूर करने के लिए आप चाहें तो ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन भी कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)