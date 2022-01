छोटे बच्चों के दिल पर मोटापे का पड़ता है प्रभाव - स्टडी

Impact of obesity on the heart's anatomy for young children : स्टडी के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम ने मोटापे (Obesity) का बच्चों के दिल के एनाटॉमी (anatomy) यानि दिल की रचना पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाया है. स्टडी के दौरान दिल की प्रणाली के विकास और उससे जुड़े जोखिम कारकों की जांच के लिए जन्म के बाद से बचपन के कुछ वर्षों के आंकड़ों का संग्रह किया गया.