वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद कोरोना का कितना है जोखिम? स्टडी में सामने आई ये बात

Risk of covid after vaccination: दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना संक्रमण का कितना खतरा है? यह चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि कई देशों में वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों में संक्रमण के मामले देखे गए हैं. इसलिए, लोग वैक्सीन लेने के बाद भी खौफ में रहते हैं. सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना से सौ फीसदी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक इस पूरे मुद्दे को लेकर अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने एक अध्यन किया है. अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) के आंकड़ों के मुताबिक बेशक वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से सुरक्षा की सौ फीसदी गारंटी नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने से अस्पताल जाने और मौत की आशंका बहुत ही कम हो जाती है.

5 हजार लोगों में सिर्फ एक संक्रमणसीडीसी ने कहा, दुनिया के कई हिस्सों से वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी संक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिरले ही मामले में होता है. वास्तविक सच्चाई यह है कि वैक्सीन लेने के बाद मौत और अस्पताल जाने के मामले बहुत ही दुर्लभ है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस संबंध में विस्तार से आंकड़ें प्रस्तुत किए गए हैं. आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वैक्सीन लेने वाले 5 हजार लोगों में से सिर्फ एक को संक्रमण का खतरा है. अगर बात संक्रमण फैलाने की है तो जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, उनमें से 10 हजार में से एक में ही दूसरे को संक्रमण फैलाने का जोखिम है.

वैक्सीन न लेने वालों के अस्पताल पहुंचने की आशंका 10 गुना ज्यादासीडीसी के एक अन्य अध्यन में भी यह बात सामने आई है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन न लेने वालों की तुलना में उनमें कोरोना का खतरा पांच गुना कम है. वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें संक्रमण के बाद अस्पताल पहुंचने की आशंका वैक्सीन लेने वालों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है. नेवार्क में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सीईओ शेरीफ इलनाहल (Shereef Elnahal) ने बताया कि संक्रमण के बाद अस्पताल पहुंचने की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीमारी की गंभीरता ज्यादा है, तो अस्पताल पहुंचना जरूरी है. वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद अस्पताल पहुंचने की आशंका बहुत कम हो जाती है. यह वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी बात है.