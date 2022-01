कैंसर ट्यूमर को खत्म करने में कारगर है वैज्ञानिकों की खोजी नई थेरेपी - स्टडी

Cancer tumor will end soon with new Therapy : कैंसर ट्यूमर (cancer tumor) को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों की टीम ने नई थेरेपी (new Therapy) खोजी है. यह नया उपचार कैंसर ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दो थेरेपी को साथ जोड़कर तैयार किया गया है. तीन साल तक की गई स्टडी में पाया गया है कि इस नई तकनीक से ट्यूमर ज्यादा तेजी से कमजोर पड़ता है. इसे लेकर डेनमार्क की हिस्टोपैथोलॉजी लैब (Histopathology Lab) में चूहों पर सफल परीक्षण भी कर लिया गया है. इस स्टडी का निष्कर्ष नेचर जर्नल सेल डेथ एंड डिजीज (Nature Journal Cell Death and Disease) में प्रकाशित हुआ है.