मौसमी एलर्जी के कारण होने वाले अस्थमा का इलाज अब होगा आसान- स्टडी

Seasonal allergies will now be easy to treat : मौसम में बदलाव होने पर एलर्जी (allergies) या अस्थमा (asthma) का प्रकोप भी बढ़ जाता है. आमतौर पर लोगों को पता नहीं चल पाता कि आखिर इन दिनों में परेशानी क्यों बढ़ जाती है. इसी वजह से इसके इलाज में भी परेशानी होती है. ऐसे में इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Indiana University School of Medicine) के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी (Department of Microbiology and Immunology) के रिसर्चर्स ने मौसमी दमा (seasonal asthma) के इलाज के एक नए तरीके पर स्टडी की है.