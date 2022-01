वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला घातक ब्लड कैंसर के इलाज का नया तरीका- स्टडी

New way to treat leukemia : एक नई स्टडी में पता लगाया है कि एएमएल कोशिकाएं जिंदा रहने के लिए एससीपी4 (SCP4) नामक प्रोटीन पर निर्भर है. अमेरिका के सीएसएचएल (CSHL) यानी कोल्ड स्प्रिंग लेबोरेटरी ( Cold Spring Laboratory in America) के प्रोफेसर क्रिस्टोफर वाकोक (Christopher Vakoc) और पूर्व स्तानक छात्रा सोफिया पोलांस्काया (Sofya Polyanskaya) ने इस बीमारी के लिए एक संभावित नए चिकित्सकीय दृष्टिकोण (therapeutic approach) का पता लगाया है. एससीपी4 (SCP4) एक प्रकार का प्रोटीन, जो अन्य प्रोटीनों से फास्फेट (Phosphate) को हटाकर कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करता है.