ऑटिज्म के खतरे से जुड़े संकेतों का पता लगाने में वैज्ञानिकों को मिली कामयाबी - स्टडी

signs associated with the risk of Autism : कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Columbia University Mailman School of Public Health) और नार्वेजियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (Norwegian National Institute of Public Health) के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक व्यापक स्टडी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर (autism spectrum disorder) के विकास के खतरे से जुड़ी गर्भकालीन सूजन (gestational inflammation) के मॉलिक्यूलर सिग्नल्स (molecular signals) यानी आणविक संकेतों की पहचान की गई. ऑटिज्म दिमाग के विकास को प्रभावित करने वाली एक परिस्थिति है