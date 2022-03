सुबह खाली पेट चाय पीने से हड्डियां भी होती हैं कमजोर!

Side Effects Of Drinking Tea In Morning On Empty Stomach : शोध में ये पाया गया है कि अगर आप सुबह (Morning) खाली पेट कैफीन का सेवन करते हैं और चाय (Tea) या कॉफी खाली पेट पीना पसंद करते हैं तो इससे आपके डाइजेशन में तो समस्‍या आती ही है, आपके मेटाबॉलिज्‍म को भी इससे काफी नुकसान (Side Effects) पहुंचता है. खाली पेट चाय पीने से डीहाइड्रेशन, कब्‍ज, पेट में गैस, उल्‍टी जैसी समस्‍या भी हो सकती है.