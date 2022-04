Depression Symptoms in Women: महिलाओं में डिप्रेशन के नजर आने वाले 6 लक्षण, ना करें इग्नोर

Symptoms of Depression in women: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी स्ट्रेस, एंग्जायटी से ग्रस्त होता है. खासकर, जब बात महिलाओं की सेहत की आती है, तो वे अपनी कई समस्याओं को नजरअंदाज करती रहती हैं. स्ट्रेस, एंग्जायटी से ग्रस्त होने के बावजूद भी इन्हें नजरअंदाज करती रहती हैं, जो बाद में डिप्रेशन (Depression in Women) का रूप ले सकता है. आज अधिकतर महिलाएं अवसाद से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे डिप्रेस्ड हैं. अवसाद को यूं ही छोड़ने से आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है. यदि आप किन्हीं कारणों से स्ट्रेस, चिंता में रात-दिन घिरी रहती हैं, तो सबसे जरूरी है, इसे कंट्रोल करना. यदि आप ऐसा नहीं करती हैं, तो ये डिप्रेशन को जन्म दे सकता है. आप अवसाद (Depression) से ग्रस्त हैं, इसे यहां बताए गए कुछ लक्षणों से पहचान सकती हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर खुद को मेंटली-फिजिकली फिट रख सकती हैं.

क्या है डिप्रेशन

मेडिकलन्यूजटुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जो मूड को प्रभावित करती है. यह उदासी, लो सेल्फ-एस्टीम, लो मोटिवेशन, अपराधबोध जैसी तीव्र भावनाओं का कारण बन सकता है. साथ ही डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति में भावनाओं की कमी, सुन्नता जैसी समस्याएं भी नजर आ सकती हैं. आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद लगभग दोगुना होता है. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC)के अनुसार, 5.5% पुरुषों की तुलना में 2013-2016 के बीच दी गई 2 सप्ताह की अवधि में 20 वर्ष से अधिक उम्र की 10.4% महिलाओं में अवसाद था.

महिलाओं में डिप्रेशन के कारण

महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पेरिनैटल और पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफी देखा जाता है. प्रसवकालीन अवसाद (Perinatal depression) गर्भावस्था के दौरान और बाद में होने वाला डिप्रेशन होता है.

महिलाओं में अवसाद के लक्षण

ओन्लीमाईहेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं और पुरुषों में डिप्रेशन के लक्षणों में अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन यदि लक्षण 3 दिनों से अधिक रहें, तो निदान और इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए, इस मानसिक समस्या से उतनी ही जल्दी बाहर निकलने में आसानी होती है. तीन महीने से अधिक रहने वाला डिप्रेशन एक्यूट डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 6 महीने से अधिक रहा, तो यह क्रोनिक डिप्रेशन कहलाता है, जिसे ठीक करने में कई साल भी लग सकते हैं. महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दुगनी दर से अवसाद का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक गंभीर हो सकता है.

पसंदीदा कामों में दिलचस्पी कम होना

आप जिन हॉबीज को पहले किया करती थीं, उन्हें करने में अब रुचि कम हो गई है, तो यह डिप्रेशन का शुरुआती लक्षण (signs of depression in women) हो सकता है. आप कम बोलती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं, किसी से मिलने-जुलने का मन नहीं करता, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें.

कार्यों में ध्यान लगाने में परेशानी होना

डिप्रेशन के लक्षणों में किसी भी कार्य में ध्यान या फोकस लगा पाने में भी समस्या आने लगती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि अवसाद ग्रस्त लोग अपनी ही दुनिया और दिमाग में चलने वाली चीजों में खोए रहते हैं. इससे घर के साथ ही आपका प्रोफेशनल कार्य भी प्रभावित हो सकता है.

भूख मर जाती है

यदि आप पहले की तुलना में अब कम खाती हैं, फेवरेट फूड देखकर भी क्रेविंग नहीं होती है, तो इस लक्षण को गंभीरता से लें. कम खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. आप एनीमिया से ग्रस्त हो सकती हैं. भूख में कमी (loss of appetite) डिप्रेशन का लक्षण होता है.

इर्रेगुलर पीरियड्स

कई बार कुछ महिलाओं को तनाव और डिप्रेशन के कारण पीरियड्स भी प्रभावित होते हैं. डिप्रेशन से लंबे समय तक ग्रस्त रहने से समय से पहले मेनोपॉज भी हो सकता है. यदि आपको दो-तीन महीने पीरियड्स नहीं होते, ब्लीडिंग कम होती है, तो इसे डॉक्टर से दिखा लें. हालांकि, इर्रेगुलर पीरियड्स के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसमें प्रेग्नेंसी भी शामिल है.

रात में नींद न आना

डिप्रेशन के कारण रात में नींद नहीं आती है. यह बहुत कॉमन लक्षण होता है, उन लोगों में जिन्हें अवसाद की समस्या है. डिप्रेशन के कारण महिलाएं देर रात तक जागती रहती हैं, स्लीप साइकल प्रभावित होती है. कुछ स्टडीज में ये बात सामने आई है कि नींद न आने की समस्या अधिक सोचने, नर्वस रिस्पॉन्स, डिप्रेशन में हो सकता है. कई महिलाएं या पुरुष ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बहुत नींद आती है या फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती.