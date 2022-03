रात में सोते समय लाइट बंद रखने से दूर रहेगी डायबिटीज और दिल की बीमारियां- स्टडी

Sleeping with the lights off may protect your health: अमेरिका के इलिनोइस राज्य की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन (Feinberg School of Medicine - Northwestern University) के वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक लाइट जलाकर कर सोने से दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है. रिसर्चर्स के अनुसार, लाइट जलाकर सोने से दिल की धड़कनें दिन के लेवल जितनी बढ़ जाती है और यही स्थिति शरीर में मौजूद इंसुलिन के साथ भी होती है. इस स्टडी का निष्कर्ष प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (Proceedings of the National Academy of Sciences) में प्रकाशित किया गया है.