स्मोकिंग करने वालों को हार्ट अटैक होने पर जान का अधिक खतरा - स्टडी

Smokers less likely to survive a heart attack: स्मोकिंग से होने वाले नुकसान को लेकर समय-समय पर स्टडी होती रही हैं और उसके निष्कर्षों के आधार पर लोगों को आगाह भी किया जाता रहा है. इसी क्रम में जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Jordan University of Science and Technology) के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में पाया है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को यदि हार्ट अटैक हो तो उनके बचने की संभावना स्मोकिंग ना करने वालों की तुलना में काफी कम होती है.