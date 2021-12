एसिडिटी से मिनटों में राहत दिलाता है यह खास ड्रिंक, जानिए बनाने का तरीका  

How to get rid of acidity: कभी-कभी एसिडिटी बहुत ही असहज स्थिति पैदा कर देती है. खराब लाइफस्टाइल के कारण आजकल एसिडिटी (acidity) बहुत ही कॉमन समस्या है. एसिडिटी की स्थिति को गैस्ट्रएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (Gastroesophageal reflux disease-GERD) या एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं. इसमें गैस और डाइजेस्टिव जूस (digestive juice) उपर की ओर उठने लगता है. इस स्थिति में पेट और छाती में जलन होने लगती है. अगर एसिडिटी लगातार परेशान करने लगे तो यह कई अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है. इसलिए इसका इलाज बेहद जरूरी है.