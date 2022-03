चाय में चीनी की जगह इस्तेमाल करें ये चीजें, मीठेपन के साथ सेहत को भी होगा लाभ

Substitute Of Sugar In Tea: अधिकतर भारतीय लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय (One Cup Of Tea) के साथ करते हैं. ऐसा लगता है कि चाय के बिना उनका कोई काम पूरा ही नहीं होता. कुछ लोग स्ट्रेस (Stress) में ज्यादा चाय पीते हैं तो कुछ खुशी में. कुछ लोग वर्क प्रेशर (Work Pressure) में चाय पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को खाने के बाद चाय की लत होती है. ऐसे में चाय में मिलाई जाने वाली चीनी शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती है. चाय में चीनी का इस्तेमाल न सिर्फ वजन बढ़ाता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी निमंत्रण देता है. चीनी के अलावा ऐसी कई चीजें हैं, जिनसे चाय को मीठा किया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें.

गुड़

चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह चाय को मीठा तो बनाता ही है साथ ही सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होता है. गुड़ शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखता है. गुड़ एंटी-एलर्जिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो सांस संबंधी बीमारियों को दूर रखता है. ऐसे में अब से आप चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

शहद

अगर आप अपनी सेहत के अच्छे से ध्यान रखते हैं तो अब से चाय में चीनी की जगह शहद मिलाना शुरू कर दें. शहद कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है. यह चाय में चीनी की जगह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. शहद को कभी भी दोबारा गर्म नहीं किया जाता है इसलिए चाय जब बनकर हल्की गुनगुनी हो जाए तभी इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं नहीं तो यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है.

कोकोनट शुगर

आजकल बाजार में कई तरह की चीनी मौजूद हैं जिनमें कोकोनट शुगर यानी नारियल से बनी हुई चीनी भी शामिल है. यह चीनी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है. ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप अपनी चाय या कॉफी में चीनी की जगह कोकोनट शुगर को मिलाकर उसकी मिठास बढ़ा सकते हैं.

मेपल सिरप

मेपल सिरप कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स के साथ-साथ एंटी-ऑक्सीडेंट के गुणों से भरा होता है. साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसे चीनी का एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है. आप चाहें तो अपनी चाय या कॉफी में चीनी की जगह मेपल सिरप को मिलाकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं. हालांकि डायबिटीज के रोगियों को इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

किशमिश

आप चाय या कॉफी को मीठा करने के लिए उसमें किशमिश भी डाल सकते हैं. ऐसा करने से चाय में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद भी होती है. किशमिश का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती. इससे हड्डियां भी मजबूत रहती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)