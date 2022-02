Healthy Drinks For Better Sleep: रात में गहरी नींद लेने के लिए पिएं ये 5 बेड टाइम हेल्दी ड्रिंक्स

Healthy Drinks For better Sleep: कोरोना महामारी (Corona pandemic) ने अधिकतर लोगों की चैन की नींद (Sleep) छीन ली है. कोरोना के कारण आज लोगों की जीवनशैली काफी हद तक प्रभावित हुई है, जिससे लोग ना सिर्फ इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि चिंता, स्ट्रेस, बेचैनी, घबराटह, डिप्रेशन के कारण रातों की नींद भी छिन गई है. प्रतिदिन पर्याप्त ना सोना स्लीप डिसऑर्डर (Sleep Disorder) की समस्या को बढ़ा सकता है. साथ ही मानसिक सेहत भी प्रभावित हो सकती है. कम सोने से आपका मूड फ्रेश नहीं होता, सारा दिन सुस्ती, चिड़चिड़ापन महसूस होता है. काम को ध्यान लगाकर नहीं कर पाते, दिन भर नींद आती रहती है. ऐसे में नींद न आने की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत होती है. अच्छी नींद के लिए आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन (Drinks For Good Sleep) रात में सोने से पहले करें. कुछ ही दिनों में आपको गहरी नींद आने लगेगी और सुबह फ्रेश मूड से अपने दिन की शुरुआत कर सकेंगे.

अच्छी नींद के लिए पिएं ये हेल्दी ड्रिंक्स

नारियल पानी

नारियल पानी पीने से गर्मी के दिनों में ना सिर्फ डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव होता है, शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि नींद भी गहरी आती है. नारियल पानी में मैग्नीशियम, पोटैशियम होते हैं, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, नींद को बढ़ावा देते हैं. इसमें विटामिन बी भी अधिक होता है, जो तनाव के स्तर को कम करता है.

बनाना स्मूदी

कहते हैं रात में केला नहीं खाना चाहिए. कोई बात नहीं आप केले से बना स्मूदी (Banana smoothies) पिएं. रात में सोने से पहले बनाना स्मूदी पीने से स्लीप पैटर्न में सुधार होता है. मिक्सी में एक गिलास दूध में केला, बादाम, किशमिश मिलाकर स्मूदी बनाएं. इस हेल्दी ड्रिंक में पोटैशियम, मैग्नीशियम होने के काकरण मसल्स को रिलैक्स करता है.

फलों का जूस

कई फलों में मौजूद पोषक तत्व अच्छी नींद (Drinks to Help You Sleep at Night) लेने में मदद कर सकते हैं. ये मूड को फ्रेश रखते हैं. खट्टे फलों की बात करें तो आप चेरी से तैयार जूस का सेवन करें. चेरी फल कई रंगों और वेरायटी में आते हैं. स्वाद में ये मीठे और खट्टे होते हैं और इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन तत्व नींद को बूस्ट करती है.

हर्बल टी

यदि आपको रात में नींद नहीं आती है, तो आप अश्वगंधा से बनी चाय का सेवन करें. अश्वगंधा आयुर्वेद में एक बेहद ही हेल्दी हर्ब्स में से एक होती है. यदि आपको तनाव, अधिक चिंता के कारण नींद नहीं आती है, तो आप अश्वगंधा की चाय पीकर सोएं. इसमें तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसल के लेवल को कम करने की क्षमता होती है. नींद ना आने की समस्या को आप कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं. अश्वगंधा की थोड़ी सी जड़ों को एक गिलास पानी में डालकर गैस पर उबालें. जब पानी उबलकर आधा हो जाए, तो आंच बंद कर दें. इसे छान लें और डिनर करने के बाद इस चाय का सेवन करें.

गर्म दूध से पाएं चैन की नींद

रात में गर्म दूध पीकर सोने से भी नींद अच्छी आती है. दूध में मौजूद एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन (tryptophan) नींद को बढ़ावा देता है. ट्रिप्टोफैन का सेवन करने पर यह शरीर में प्राकृतिक हार्मोन मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो हमारी प्राकृतिक नींद की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है. गर्म दूध पीने से सुबह पेट भी आसानी से साफ होता है. आप चाहें तो दूध में थोड़ी सी हल्दी, केसर के एक-दो रेशे भी मिलाकर पी सकते हैं. केसर नींद न आने की समस्या को दूर कर सकता है. हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-फंगल, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि होते हैं, जो नींद को बूस्ट करते हैं.

