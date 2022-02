क्या हैं प्राइवेट पार्ट में फंगल इंफेक्शन होने के कारण? एक्सपर्ट से जानें इसके लक्षण, इलाज, बचाव के उपाय

Causes of Fungal infection in Private Parts: प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, डिस्चार्ज हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह फंगल इंफेक्शन के कारण भी हो सकता है. मेडलिंक्स (नई दिल्ली) के एमडी डायरेक्टर एंड डर्मटोलॉजिस्ट डॉ. पंकज चतुर्वेदी से जानें मेल-फीमेल प्राइवेट पार्ट में फंगल इंफेक्शन होने के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में यहां...