शरीर में आयरन की कमी के इन 12 लक्षणों को ना करें इग्नोर, इन फूड्स से दूर करें कमी

Symptoms of Iron Deficiency: शरीर के लिए आयरन बेहद जरूरी होता है. यदि इसकी कमी हो जाए, तो व्यक्ति एनीमिया (Anemia) का शिकार हो जाता है. आयरन शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है. इसकी कमी होने से व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती है, शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है. जब शरीर में आयरन कम हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण सही से नहीं हो पाता है. इसी को आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया कहते हैं. महिलाएं अक्सर एनीमिया से ग्रस्त होती हैं. खासकर, प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आयरन की कमी बेहद नुकसानदायक हो सकती है. आइए जानते हैं आयरनी की कमी के कारण, लक्षण और मुख्य फूड्स सोर्स (symptoms of iron Deficiency its food sources) जिससे इसकी कमी दूर की जा सके.

इसे भी पढ़ें : आपको रोजाना कितने आयरन की जरूरत है, जानिए सही मात्रा

आयरन की कमी के कारण

हेल्थलाइन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, शरीर में आयरन या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यह तब होता है, जब आपके शरीर को हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की जरूरत हो, लेकिन शरीर में पर्याप्त आयरन ना हो. संभावित कारणों में पर्याप्त आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल ना करना, महिलाओं में मासिक धर्म के कारण खून की कमी और आयरन को अवशोषित करने में असमर्थता शामिल है. यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में आयरन की भारी कमी हो गई है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें. वे ब्लड टेस्ट से एनीमिया का निदान कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : बच्चों में आयरन की कमी हो तो पिलाएं बादाम-अंजीर मिल्क शेक, इस तरह करें तैयार

आयरन की कमी के लक्षण



थकान महसूस करना

शारीरिक कमजोरी

त्वचा का पीला होना

सांस लेने में तकलीफ महसूस करना

चक्कर आना

बिना पोषण तत्वों वाली चीजें खाने की लालसा

पैरों में झुनझुनी महसूस करना

जीभ में सूजन या दर्द

हाथ और पैरों का ठंडा रहना

तेज या अनियमित दिल की धड़कन

कमजोर नाखून

सिरदर्द होना

आयरन की कमी दूर करने वाले खाद्य पदार्थ

शरीर में आयरन की कमी होने पर आप हर्दी पत्तेदार सब्जियों, साग, पालक आदि का खूब सेवन करें. इनमें आयरन का भंडार होता है. इसके अलावा, रेड मीट, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, आयरन-फोर्टिफाइड अनाज, अंडा, बींस, सीफूड्स, कद्दू के बीज, किशमिश आदि का भरपूर सेवन प्रतिदिन करना चाहिए.