महिलाओं में होने वाली किडनी डिजीज के शुरुआती संकेत और लक्षण, ना करें नजरअंदाज

Symptoms of kidney Disease in Women: किडनी से संबंधित बीमारी (kidney disease) आज देश में तेजी से बढ़ रही है. खासकर, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में किडनी संबंधित समस्याएं अधिक हो रही हैं. किडनी रोग की चपेट में आने के बाद समय पर इलाज ना लेने से प्रत्येक वर्ष लाखों महिलाओं की मौत हो जाती है. डब्लूएचओ (WHO) के अनुसार, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से अधिक होती है, उनमें किडनी रोग अधिक होता है. महिलाएं हों या पुरुष किडनी की बीमारी (Kidney disease in women) के मुख्य जोखिम कारक हैं मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि. किडनी की बीमारी आपको कब हो जाती है, इसका पता कई साल नहीं लगता, इसलिए इसे ‘साइलेंट किलर’ भी कहते हैं. इसके लक्षण जल्दी नजर नहीं आते हैं और जब किडनी रोग का पता चलता है, तो वह काफी गंभीर रूप धारण कर लेता है.

किडनी डिजीज होने के कारण

किडनी रोग होने के कई कारण होते हैं, जिनमें पानी कम पीना, शुगर लेवल को कंट्रोल में ना रखना, अधिक दर्द निवारक दावाओं का सेवन, मोटापा, डायबिटीज, पेशाब को देर तक रोककर रखना, अधिक नमक का सेवन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होता है), हाई ब्लड प्रेशर, अधिक शराब का सेवन आदि शामिल हैं.

महिलाओं में नजर आने वाले किडनी डिजीज के लक्षण



भूख में कमी आना.

लगातार थकान, कमजोरी महसूस करना.

मतली और उल्टी जैसा महसूस होना.

मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव महसूस होना.

पेशाब कम होना.

वजन कम होना.

सूजे हुए टखने, पैर या हाथ.

सांस लेने में परेशानी महसूस करना.

पेशाब में खून आना.

नींद न आना.

त्वचा में खुजली होना.

किडनी रोग से बचने के लिए क्या करें



एल्कोहल, धूम्रपान का सेवन कम करें.

हेल्दी जीवनशैली अपनाएं. मोटापा कम करें.

डाइट में फल, सब्जियों को अधिक मात्रा में शामिल करें.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से बचें.

पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

पेशाब को देर तक रोककर ना रखें.

किडनी को हेल्दी रखने के उपाय