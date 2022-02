Symptoms Of Omicron: खाने से संबंधित नजर आएं ये 2 संकेत तो हो जाएं अलर्ट, ओमिक्रोन के हो सकते हैं लक्षण

Symptoms Of Omicron Variant: कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने पिछले दो महीनों में कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है और अभी भी लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं. पहली बार 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रोन (Omicron) के मामले सामने आए थे, उसके बाद से यह वेरिएंट कई देशों में फैल चुका है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था. हालांकि, डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) के मुकाबले ओमिक्रोन उतना खतरनाक और जानलेवा साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसके लक्षण काफी हद तक डेल्टा से मिलते-जुलते भी हैं. ओमिक्रोन वेरिएंट का प्रसार तेजी से होता है, लेकिन इस अधिकतर लोग घर पर भी स्वस्थ हो रहे हैं. जहां तक लक्षणों की बात है, तो इसमें कई ऐसे भी लक्षण (Symptoms Of Omicron) नजर आ चुके हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. ओमिक्रोन संक्रमितों में थकान, सिरदर्द जैसे लक्षण अधिक नजर आए हैं, लेकिन दो ऐसे लक्षण भी हैं, जिन पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए.

ओमिक्रोन संक्रमितों में नजर आने वाले दो असामान्य लक्षण

टीओआई की खबर के अनुसार, यूके में हुई स्टडी के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में डायरिया, पेट दर्द जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों (unusual signs of Omicron) में तेजी से वृद्धि होते देखा है. अब तक क्लासिक कोविड-19 के लक्षणों में बुखार, थकान, गले में खरा और गंध एवं स्वाद की कमी शामिल है, लेकिन ओमिक्रोन के लक्षण थोड़े अलग हैं।

शोधकर्ताओं ने ओमिक्रोन के दो लक्षणों का जिक्र किया जो खानपान से संबंधित हो सकती हैं, इनमें भूख न लगना और भोजन बार-बार स्किप करना शामिल है. वैसे, कभी-कभी भोजन स्किप करना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बार-बार हो, तो एक्सपर्ट से जरूर मिलें. ठीक उसी तरह, भूख में कभी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, यह ओमिक्रोन के लक्षण के अलावा किसी और बीमारी के होने की तरफ भी इशारा करती है. भूख न लगने की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जरूर लेते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और इंफेक्शन से आपका शरीर लड़ सके.

ओमिक्रोन के कॉमन लक्षण

यदि कोई व्यक्ति ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित हुआ है, तो उसमें निम्न लक्षण नजर आ सकते हैं-