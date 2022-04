चेहरे पर मुंहासों की वजह हो सकते हैं ये 3 सप्लीमेंट्स, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

These 3 Supplements Can Cause Acne: फेस पर मुंहासे आना एक ऐसी स्थिति है, जो तब होती है जब बालों के रोम छिद्र ऑयल और डेड स्किन सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं. इसके अलावा फेस पर मुंहासों के लिए स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल की आदतें भी एक बड़ी वजह होती है. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ गुरवीन वारैच ( Dr Gurveen Waraich) के अनुसार, कुछ फूड आईट्म्स और सप्लीमेंट्स भी हैं जो मुंहासों को ट्रिगर कर सकते हैं.