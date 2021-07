डाइटिंग में स्ट्रीट फूड खाने की हो रही है क्रेविंग, तो खा सकते हैं ये चीजें

These Street Foods You Can Eat During Dieting : आमतौर पर जब हम डाइटिंग (Dieting) करते है तो स्‍ट्रीट फूड (Street Food) ना खाने की सख्‍त हिदायत दी जाती है. दरअसल ज्यादातर स्ट्रीट फूड ऑयली और बहुत अधिक कैलोरी वाले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकासानदायक होते हैं. ऐसे में जब लोग डाइटिंग करते हैं तो उन्‍हें स्‍ट्रीट फूड्स की क्रेविंग बहुत परेशान करती है. लेकिन क्या आप जानते है कि हर स्ट्रीट फूड ऑयली या हानिकारक नहीं होते! जी हां, कुछ ऐसे स्‍ट्रीट फूड भी हैं जिसे आप डाइट के दौरान भी खा सकते हैं. इनमें कैलोरी (Calorie) की मात्रा भी कम होती है और ये हमारे स्‍वास्‍थ्‍य के लिए बेहतर भी होते हैं. तो आइए जानते हैं कि आप डाइटिंग के दौरान किस तरह के स्‍ट्रीट फूड्स का सेवन कर सकते हैं.

डाइटिंग के दौरान भी खा सकते हैं ये स्‍ट्रीट फूड्स

भेलपुरी

भेलपुरी में तेल मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता है ऐसे में यह स्‍नैक्‍स आप खा सकते हैं. यह एक महाराष्ट्रीयन स्‍नैक्‍स है जिसमें मुरमुरे, प्याज, सेव, टमाटर, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, नींबू का रस और मठरी को मिलाकर तैयार किया जाता है. यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है जिसे आप कभी भी खरीदकर खा सकते हैं. इसमें कम कैलोरी होती है जिस वजह से आप डाइटिंग के दौरान भी खरीदकर खा सकते हैं.

शकरकंदी चाट

शकरकंदी चाट उत्तर भारत में काफी पॉपुलर है. यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद स्‍ट्रीट फूड है. इसमें उबली गरमागरम शकरकंदी को काटकर कुछ मासलों और नींबू के साथ दिया जाता है. दुकानदार आपके सामने ही इसमें ताजा नींबू का रस, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक आदि मिलाकर आपको देगा.

पनीर या सोया टिक्का

तंदूरी पनीर या सोया टिक्का को आप डाइटिंग के दौरान भी एक सही मात्रा में खा सकते हैं. इसके प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा आप पनीर मलाई टिक्का आदि भी बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं. दरअसल पनीर टिक्का में तेल बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इसे ग्रिल और तंदूर पर पकाया जाता है. इसके अलावा इसमें दही आदि का प्रयोग होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है.

मूंग दाल का चीला

मूंग दाल का चीला यानी मूंगलेट में प्रोटीन भरपूर होता है. इसे मूंग दाल को भिगोकर पीसने के बाद तैयार किया जाता है जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मसाले आदि मिलाकर बनाया जाता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)