Eyes Health Care Tips: लंबी उम्र तक आंखें रहेंगी स्वस्थ, अपनाएं ये 4 टिप्स

Tips for Healthy Eyes: लगातार लैपटॉप और डेस्कटॉप पर काम करते-करते अधिकतर लोगों को आंखों की समस्याएं होने लगी हैं. उम्र बढ़ने के साथ भी दृष्टि दोष की समस्या शुरू हो जाती है. कई बार खराब जीवनशैली, अनहेल्दी खानपान, लगातार गैजेट्स में आंखें गड़ाए रहने से भी देखने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है. कम दिखना, धुंधला दिखना, ड्राई आंखें, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द, आंखों के आसपास सूजन आदि लोगों को परेशान करती है. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ देखने की क्षमता या विजन लॉस (Vision loss) सामान्य बात है, लेकिन कम उम्र में ही ये समस्या हो जाए, तो सही नहीं. आज लोगों के हाथ में देर रात तक और सुबह सोकर उठते ही हाथों में मोबाइल आ जाती है. फिर ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप पर बैठ जाते हैं. ऐसे में आंखों की देखभाल सही तरीके से ना की जाए, तो आंखों की समस्याएं (How to keep eyes healthy) होंगी ही. बढ़ती उम्र के साथ विजन लॉस ना हो इसके लिए आप कुछ बातों को आज से अपनाना शुरू कर दें.

आंखों को हेल्दी रखने के 4 उपाय

हेल्दी डाइट लेना है जरूरी

पिंकविला में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, आंखों को हेल्दी रखने के लिए स्वस्थ आहार लेना शुरू कर दें. इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और मछली जैसे एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें. साथ ही विटामिन ए और सी युक्त फूड्स, विशेष रूप से वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन खाएं. इसमें आवश्यक ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो मैक्युला (macula) के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मैक्युला आंख का वह हिस्सा है, जो केंद्रीय दृष्टि (Central vision) के लिए जिम्मेदार होता है.

इसे भी पढ़ें: Eyes Health Care Tips: आंखों की सेहत सुधारना चाहते हैं तो डाइट में शामिल करें ये चीज़ें

भरपूर नींद लें

जब आप पर्याप्त नींद लेंगे, तो आपको खुद ब खुद आंखों की सेहत में फर्क नजर आने लगेगा. आप स्वस्थ दिखेंगे. घर या ऑफिस के कामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अच्छी नींद से आंखों की सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है. आंखों का थकान, स्वेलिंग, आंखों के आसपास डार्क सर्किल जैसी समस्याएं नहीं होंगी. पर्याप्त रूप से रात में नींद लेने के भी कई फायदे हैं. इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है.

आंखों के लिए सनग्लास है जरूरी

अपनी आंखों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का धूप का चश्मा पहनें. इससे आंखें सूरज की यूवी किरणों से बची रहेंगी. यदि आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं और अधिक यूवी एक्सपोजर मिलता है, तो मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ सकती है. 99 से 100 प्रतिशत यूवीए और यूवीबी सुरक्षा प्रदान करने वाला चश्मा ही खरीदें.

इसे भी पढ़ें: Homemade Juices For Healthy Eyes: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पिएं ये 6 होममेड जूस

आंखों को बार-बार छूनें से बचें

अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बार-बार वे अपनी आंखों को उंगलियों से छूते या रगड़ते रहते हैं. आंखों को छुएं भी तो साफ हाथों से ही छुएं. उंगलियों और हथेलियों में कई तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया छिपे होते हैं, जो आंखों में भी पहुंच सकते हैं. इससे इंफेक्शन, बैक्टीरियल कंन्जंक्टिवाइटिस हो सकता है. आंखों के लिए इन हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर दृष्टि दोष या किसी भी तरह की आंखों से संबंधित समस्या से बचे रह सकते हैं.