Tips to get rid of Acidity: एक्सपर्ट के बताए इन तीन घरेलू नुस्खों से दूर करें एसिडिटी की समस्या

Tips to get rid of Acidity: गैस की समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं. कई बार उल्टा-सीधा, अधिक तेल-मसालेदार चीजों के सेवन से गैस (Acidity), पेट में जलन, मरोड़ की समस्या परेशान करने लगती है. गैस के कारण पेट में दर्द, पेट फूलना, जलन, मतली जैसा महसूस होने के लक्षण नजर आ सकते हैं. एसिडिटी से रहते हैं परेशान, तो इन तीन घरेलू नुस्खों को करें ट्राई.