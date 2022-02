Healthy Eating: यूं करें हेल्दी और आसान तरीकों से डाइट में बदलाव, पाएं सभी पोषक तत्व

How to make your diet Healthy: कुछ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट रहने के लिए कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो वजन कम करने के लिए अक्सर अपनी डाइट में बदलाव करते रहते हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पैसे बचाने के लिए खानपान में न्यूट्रिशनल वैल्यू से समझौता करते हैं. लेकिन खानपान में आवश्यक पोषक तत्वों (Nutrients) को शामिल ना करने से आपकी ही सेहत को नुकसान हो सकता है. आप चाहे खानपान, फूड च्वाइस में जो भी बदलाव करते हों, क्या कभी गौर किया है कि उसमें आपको प्रतिदिन के अनुसार वे सभी विटामिंस, मिनरल्स की पूर्ति हो रही है. आप बिना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को खोए हुए भी बेहद सस्ते, स्वस्थ और टिकाऊ तरीके से अपनी डाइट (Change in Diet) में बदलाव ला सकते हैं. बस रखें इन बातों का ध्यान….

हर तरह के फूड्स को डाइट में करें शामिल

खानपान के मामले में आप सेलेक्टिव ना बनें. जरूरी नहीं कि आप महंगी चीजें खाएंगे तो आपको भरपूर न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होगी. हर फूड्स में अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स कम्पोजिशन मौजूद होते हैं. ऑस्ट्रेलियन डायटरी गाइडलाइंस के अनुसार, हर किसी को स्वस्थ रहने के लिए तरह-तरह के फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए. हमें उन चीजों या फूड्स की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स के मुख्य सोर्स होते हैं. फ्री शुगर वाले फूड्स को बेहद कम मात्रा में ही खाना चाहिए. कई खाने-पीने की चीजों में कुछ ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिनका सेवन हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं. ये हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी हैं.

डाइट में शामिल करें ये विटामिंस-मिनरल्स

यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो डाइट में आठ तरह के विटामिंस जैसे विटामिन ए, सी, बी1, बी2, बी3, बी6, बी12, फोलेट, आठ तरह के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम (Molybdenum) के साथ ही प्रोटीन और शुगर फ्री चीजें शामिल करें. ये सभी चीजें आपको हेल्दी रखेंगी और इनसे पोषण भी भरपूर मिलेगा.

वजन कम करने के लिए भूखे ना रहें

अक्सर कुछ लोग वजन घटाने के लिए खाना बंद कर देते हैं. इससे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है. आप बीमार हो सकते हैं. आप वजन कम करने के लिए कई तरह के हेल्दी फूड ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जिससे वजन भी कम होगा और शरीर को भरपूर पोषक तत्वों की भी प्राप्ति होगी. प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने पर इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है. ऐसे में कुछ वजन कम करने के लिए लो कैलोरी, लो कार्ब्स फूड्स का चुनाव करें. इससे आपका वजन भी कम होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे.