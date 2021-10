Morning Drinks: खाली पेट दिन की शुरुआत इन ड्रिंक्स के साथ करें, पूरा दिन रहेंगे तरोताजा

drinks for early in the morning: सुबह में उठते ही आप क्या करते हैं. आमतौर पर हममें से अधिकांश लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत करते हैं. खाली पेट चाय या कॉफी हमें उतना फायदा नहीं देता जितना कुदरती चीजों से बने ड्रिंक्स. इसलिए यदि आप खुद को हमेशा के लिए हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इन आदतों को बदल लें और नए तरीकों से दिन की शुरुआत करें. टीओआई की खबर के मुताबिक वास्तव में जब हम सुबह में उठते हैं, तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता. हमारा मेटाबोलिज्म बहुत स्लो रहता है और पेट का पीएच लेवल बहुत ज्यादा रहता है. इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. दिन भर तरोताजा रहने और सही ढंग से काम को करने के लिए शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए. इसलिए सुबह में उठते ही हमें कुछ इस तरह के ड्रिंक्स लेने चाहिए जो दिन भर हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दें और हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने दें. यहां हम आपको कुछ हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं जो बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालेंगे साथ ही आपकी सेहत भी ठीक रखेंगे.

व्हीटग्रास या ऑर्गेनिक व्हीटग्रास

सुनने में थोड़ा हैरानी लगे, लेकिन सुबह में व्हीटग्रास का जूस पीने से सेहत को बहुत ज्यादा फायदा होता है. खाली पेट व्हीटग्रास जूस पीने से वेट लॉस करने में मदद मिलती है, स्किन की मरम्मत होती है, भूख को कंट्रोल रखता है, सेल्स का डिटॉक्सिफाई होता है. इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, थकान को मिटाता और यहां तक कि ऑर्थराइटिस पेन को भी कम करता है. हालांकि हमेशा गेंहू के घास को लाना मुश्किल है, लेकिन बाजार में गेंहू के घास का पाउडर मिलता है जिसका सेवन किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः आईवीएफ उपचार के दौरान अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें

लेमन–पानीनींबू-पानी के फायदे हर कोई जानता है, लेकिन इसे अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करता. सुबह खाली पेट गर्म पानी में दो चम्मच नींबू डालकर पीने से आपका पूरा दिन तरोताजा रहेगा. इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इसके अलावा यह पेट के पीएच लेवल को मैंटेन करता है.

गर्म पानी में अदरक, नींबू और शहद

अगर आप गर्म पानी में नींबू डालकर पी रहे हैं, तो इसमें थोड़ा अदरक और शहद मिला दीजिए. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत बनेगा. जी मितलाना और दिल में जलन जैसी समस्या भी दूर होगी.

गर्म पानी में तुलसी

सुबह खाली पेट पानी में तुलसी की कुछ पत्तियां उबाल कर पी सकते हैं. तुलसी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी साथ ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी. आप चाहें तो गर्म पानी में तुलसी की ड्रॉप्स मिलाकर भी पी सकते हैं. इसके अलावा पानी में तुलसी की पत्तियों के साथ-साथ अदरक डालकर भी सकते हैं. इससे अपच या गैस्ट्रिक से निजात मिलेगी.