पढ़ते समय नींद को कैसे दूर भगाएं, यहां इसे भगाने के टिप्स को समझें

How to stop sleeping while studying: जिन विद्यार्थियों को देर रात तक पढ़ाई करने की आदत हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पढ़ाई करते समय नींद को कैसे रोका जाए. क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ज्यादा समय पढ़ने की जरूरत पड़ती ही है. यह पढ़ाई दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो रात में पढ़ाई करना मजबूरी हो जाती है. इस स्थिति में जब आप रात को पढ़ रहे हो और नींद परेशान करने लगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में विद्यार्थियों को दोहरा दबाव झेलना पड़ता है. एक तो समय बितने का दबाव रहता है, दूसरा रिवीजन नहीं होने का अलग दबाव होता है.