Unhealthy Habits To Avoid After 40 : हर उम्र में आपके लिए सेहतमंद (Healthy) होना जरूरी है. कई लोग 40 साल के बाद वर्क आउट (Work out) से बचते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इस उम्र में आपको रोज योग, ध्‍यान, वॉकिंग आदि को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए. वर्कआउट न करने से आप मोटापे के शिकार होंगे और कॉर्ड‍ियोवैस्‍कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है.खराब पोश्‍चर में बैठने की वजह से भी 40 की उम्र (After 40) के बाद आपको हड्ड‍ियों में दर्द या मसल्‍स में ऐंठन की समस्‍या हो सकती है. गलत पॉश्‍चर में बैठने की आदत के कारण आगे चलकर स्‍पाइन की समस्‍या भी हो सकती है. ऐसे में आपको स्‍पाइन की एक्‍सरसाइज करना जरूरी है.