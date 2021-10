विटामिन सी से भरपूर हैं ये फल, सब्ज़ियां, डाइट में करें शामिल तो नहीं खाना पड़ेगी टैबलेट

Fruits and Vegetables good source Vitamin C – शरीर ( Body) को सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन और मिनरल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इसके लिए कई सारे विटामिंस की जरूरत होती है लेकिन विटामिन सी(Vitamin C) की जरूरत कहीं ज्यादा होती है. सामान्य सर्दी खासी से लेकर किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए विटामिन सी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. इसके अलावा ब्रेन को सही ढंग से काम करने के लिए भी विटामिन सी का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना आज की जरूरत हो चुका है. कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो आसानी से बाज़ार में मौजूद हैं. विटामिन सी की टैबलेट की जगह इनको अपनी डाइट में शामिल करें.

अनानास

इस फल में ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें विटामिन सी के साथ anti-inflammatory प्रॉपर्टीज भी होती हैं. एक कप अनानास में 24 से 25 एमजी विटमिन सी पाया जाता है. अनानास इम्यूनिटी को बूस्ट करने मैं मदद करता है और आंख और दिल को भी स्वस्थ रखता है.

शलजम

शलजम में विटामिन सी के साथ-साथ अमीनो एसिड भी पाया जाता है. जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ बीमारियों को भी दूर रखता है. इसको सलाद में शामिल करें या फिर इसकी कोई डिश भी बना कर खा सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है. खासकर पालक में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है. 100 ग्राम पालक में करीब 10 एमजी विटामिन सी होती है. सर्दियों में ये आसानी से मिलते हैं.

अमरूद

अगर प्राकृतिक तरीके से विटामिन सी का स्तर सही रखना चाहते हैं. तो अमरुद को डाइट में जरूर शामिल करें. सौ ग्राम अमरुद में करीब 230 एमजी विटामिन सी पाया जाता है. जो कि स्वादिष्ट और सस्ता ऑप्शन हो सकता है.

नींबू और संतरा

बाजार में मिलने वाला सबसे आम फल होता है संतरा, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट फाइबर और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है. इसके अलावा नींबू जो कि हमेशा बाजार में उपलब्ध रहता है इसमें भी विटामिन सी मौजूद होता है.

मौसम के अनुसार चुनें विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां

इन फलों और सब्जियों के अलावा और भी बहुत सारे फल और सब्जियां हैं, जो हमारे देश में आसानी से मौजूद है. और उनको अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर इन्हें मौसम के अनुसार अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो विटामिन सी के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. जामुन, स्ट्रॉबेरी,पत्ता गोभी ,लेट्यूस, तरबूज, खरबूजा, टमाटर और मटर विटामिन सी का अच्छा स्रोत हैं. ये सारे फल सब्जियां मौसम के अनुसार बाजार में उपलब्ध हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)