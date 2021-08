इन वजहों से करें विटामिन सी टैबलेट का रोज सेवन, कई बीमारियां रहती हैं दूर

Vitamin C Tablets Health Benefits : हमारे शरीर में विटामिन सी की आपूर्ति कई फलों के माध्‍यम से हो जाती है. अगर आप घुलनशील विटामिन C की बात करें तो इसकी पूर्ति नींबू, संतरे, स्ट्रॉबेरी, कीवी फल, बेल मिर्च, ब्रोकोली, केल और पालक के सेवन से किया जा सकता है. जबकि अगर आप बेहतर तरीके से इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप विटामिन सी सेप्‍लीमेंट गोलियों से भी इनकी भरपाई कर सकते हैं. वेबमेड के मुताबिक, शरीर के लिए रोजाना 500 एमएल विटामिन सी की जरूरत पड़ती है ऐसे में अगर आप फलों आदि के इसकी भरपाई ना कर पाएं तो विटामिन की गोलियों का सेवन करना चाहिए.कोरोना काल में तो विटामिन सी (Vitamin C) की गोली (Tablets) या कैप्सूल (Capsules) लेने की जरूरत को लोगों ने और भी समझा है. तो आइए जानते हैं कि हम विटामिन सी की गोलियों के सेवन से किन बीमारियों को दूर रख सकते हैं.

1.हार्ट के लिए फायदेमंद

विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट तत्‍व है जो शरीर की इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने में मदद करता है. यह रक्त में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को बढ़ाता है जिससे हार्ट की समस्‍याएं दूर रहती हैं और किसी भी तरह के हार्ट डिजीज के जोखिम को दूर रखा जा सकता है.

2.हाई ब्लड प्रेशर में फायदेमंद

अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट का रेग्‍युलर प्रयोग करें तो उच्च रक्तचाप की समस्‍या को कम किया जा सकता है.

3.आयरन के अवशोषण को बढ़ाए

अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं तो शरीर में आयरन का अवशोषण बेहतर तरीके से हो पाता है और शरीर में एनीमिया की शिकायत नहीं होती.

4.इम्युनिटी करे बूस्ट

विटामिन सी के सेवन से सफेद रक्त कोशिकाएं अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं और त्वचा की रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं. इसके अलावा ये घावों को तेजी से भरने में भी मदद करते हैं.

5.स्किन और बाल को बनाए खूबसूरत

दरअसल विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने के लिए जरूरी होता है. कोलेजन शरीर में मौजूद एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे बालों, त्वचा और नाखूनों में पाए जाने वाले संयोजी ऊतकों के निर्माण का काम करता है. ऐसे में अगर आप विटामिन सी की गोली या कैप्सूल का सेवन करते हैं तो आपके बाल और स्किन भी बेहतर रहेंगे. हालांकि इसके लिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका सेवन करें.