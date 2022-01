पैदल चलने से कम होता है डायबिटीज का खतरा, अमेरिकी यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा

Risk of Diabetes can be reduced by walking : कैलिफोर्निया सैन डिएगो यूनिवर्सिटी (California San Diego University) के रिसर्चर्स द्वारा की गई नई स्टडी के मुताबिक, 70 से 80 साल के बुजुर्गों के नियमित पैदल चलने से उनमें टाइप-2 डायबिटीज (मधुमेह) होने का खतरा कम हो जाता है. इस स्टडी के निष्कर्षों को डायबिटीज केयर (Diabetes Care) जर्नल में प्रकाशित किया गया है. इस स्टडी में बताया गया है कि हर दिन एक हजार कदम चलने से इस आयु वर्ग के लोगों (70 से 80 साल के बुजुर्गों) में डायबिटीज होने का खतरा 6 प्रतिशत तक कम हो जाता है. इसका मतलब है कि इन बुजुर्गों को औसतन वह जितना चलते हैं उससे दो हजार कदम और चलना चाहिए. इससे उन्हें डायबिटीज होने का खतरा 12 % कम हो जाएगा.