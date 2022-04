हार्ट डिजीज से बचाती है अखरोट और अलसी, ओमेगा-3s का है शाकाहारी विकल्प

Walnuts and flaxseed protect against heart disease : अखरोट (walnuts) और अलसी (flaxseeds) में पाए जाने वाले अल्फा-लिनोलनिक एसिड (alpha-linolenic acid) यानी एएलए (ALA) के सेवन से कार्डियोवस्कुलर डिजीज (cardiovascular disease) का रिस्क 10 प्रतिशत तक कम होता है. इस स्टडी का निष्कर्ष 'एडवांसेज इन न्यूट्रिशन (Advances in Nutrition)' नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है.