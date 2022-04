मल्टीपल स्केलेरोसिस के बेहतर इलाज का निकला रास्ता, कंट्रोल होगा साइड इफेक्ट - स्टडी

Better Treatment For Multiple Sclerosis : अमेरिका के वेल कॉर्नेल मेडिसिन एंड मेमोरियल स्लोआन केटरिंग कैंसर सेंटर (Weill Cornell Medicine and Memorial Sloan Kettering Cancer Center) के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी के जरिए ये पता लगया है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस में दवाएं किस प्रकार से अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है. इस खोज से बेहतर इलाज का रास्ता मिल सकता है.