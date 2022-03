बॉडी में इंफ्लेमेशन पैदा करने वाले फूड कौन-कौन से हैं, एक्सपर्ट से जानें

Foods that cause inflammation in the body : इंफ्लेमेशन शरीर के अंगों में होने वाली एक ऐसी अवस्था है, जिसमें वे लाल, तकलीफदायक, सूजनयुक्त हो जाते हैं. सूजन की समस्या शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है. जानिए खाने की ऐसी कौन-कौन सी चीजें है, जो हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं?