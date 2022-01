क्या है ब्रेन स्ट्रोक के अहम कारण? जानें किस तरह कर सकते हैं लक्षणों की पहचान

Causes of Stroke, how to know what Happened : ब्रेन अटैक (Brain Attack) यानी स्ट्रोक (Stroke) एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें ब्रेन में ब्लड सप्लाई बाधित हो जाता है. या फिर दिमाग के अंदर कोई रक्त नलिका यानी ब्लड वेसल (Blood vessel) फट जाती है. इन दोनों ही सिचुएशन में ब्रेन तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. इसका नतीजा यह होता है कि दिमाग के क्रियाकलाप संचालित नहीं हो पाते हैं. ब्रेन की किसी नस के डैमेज होने से पीड़ित व्यक्ति को उस अंग विशेष का लकवा-पक्षाघात यानी पैरालिसिस (Paralysis) भी मार सकता है