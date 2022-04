फल खाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? जानें एक्सपर्ट की राय

What is the best time to eat fruits : क्या फल सुबह खाली पेट खाने से शरीर को लाभ पहुंचाते हैं या फिर खाना खाने के बाद इन्हें खाने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है? ऐसे कई सवाल हमारे जहन में फल खाने के बारे में सोचते वक्त आते हैं. लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वास्तव में फल खाने का एक आदर्श समय है? इस बारे में लाइफस्टाइल फिजिशियन (lifestyle physician) डॉक्टर अच्युतन ईश्वर (Dr Achyuthan Eswar) ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से शेयर किए एक वीडियो में विस्तार से समझाया है.