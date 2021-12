आपको रोजाना कितने आइरन की जरूरत है, जानिए सही मात्रा

How much iron do you need? लोगों में आइरन (Iron) की कमी वैश्विक चिंता का विषय है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक रिप्रोडक्टिव एज (reproductive Age) में दुनिया की एक तिहाई महिला एनीमिया (Anemia) से पीड़ित हैं. यानी उनमें आइरन की कमी है. हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनमें एनीमिया (Anemia) है या आइरन की कमी है. जब खून (Blood) में आइरन की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं. इससे आरबीसी में हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) की कमी हो जाती है. हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन (Oxygen) शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचती है.