जानें बच्चे को 6 माह में क्या खिलाएं और क्या न खिलाएं

When You Do Start Weaning: बच्चे को कब ठोस आहार (Solid Food) देना शुरू करना चाहिए. इस बारे में अक्सर लोग संदेह में रहते हैं. सिर्फ बच्चे को खिलाने को लेकर ही नहीं बल्कि क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है. इस बात को लेकर भी दुविधा में रहते हैं. जब बच्चा लगभग छह महीने का होता है तो कुछ संकेत नज़र आते हैं. जिनसे पता चल जाता है की बच्चे को सिर्फ दूध (Milk)नहीं अब सॉलिड चाहि. उन संकेतों पर नज़र रखें और डॉक्टर से सलाह लेकर ठोस आहार देना शुरू कर दें.

यह भी पढ़ें: ड्राई नोज कर रही है परेशान तो ये घरेलू नुस्खे आजमाएं

ये लक्षण न करें नज़रअंदाज़

कैसे पता चलेगा कि मेरा शिशु ठोस आहार के लिए तैयार है? बच्चे जब सॉलिड आहार के लिए रेडी होता है तो उसके ये खास लक्षण हो सकते हैं-



वे अपना सिर स्थिर रखने लगते हैं

वे बैठने लगते हैं

वे भोजन उठाकर अपने मुंह में डाल सकते हैं

कई बार ये बातें आप समय से पहले भी शुरू कर देते हैं. ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करें और फिर उनको कुछ अलग दें.

बच्चों को क्या खिलाएं

ठोस आहार देने के लिए शुद्ध या अच्छी तरह से मैश किए हुए खाद्य पदार्थों को शामिल करें.

इन चीजों को ज़रूर करें शामिल



पकी और ठंडी सब्जियां, जैसे गाजर, चुकंदर और आलू.

फल, जैसे आड़ू या तरबूज, सेब और नाशपाती.

बेबी राइस या बेबी सिरिल भी बच्चे के सामान्य दूध के साथ मिला कर दे सकते हैं.

बच्चे को न दें ये चीजें

शहद– इसमें कभी-कभी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को बहुत बीमार कर सकते हैं.

साबुत मेवे- ये पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक हैं क्योंकि उनमें दम घुटने का खतरा है. मेवे का पेस्ट और नट बटर आपके बच्चे के लिए सुरक्षित हैं. यदि आपके परिवार में एलर्जी की दिक्कत रही है , तो अपने बच्चे को मूंगफली से बने उत्पाद देने से पहले अपने चिकित्सक से बात करें.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्‍चों का कम पलक झपकाना बना मुसीबत, पैदा हो रही ये बीमारी

समुद्री मछली – शार्क, स्वोर्डफ़िश और मार्लिन इन सभी मछलियों में पारा का उच्च स्तर हो सकता है, जो बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है.

नमक या चीनी- बहुत अधिक नमक बच्चे के गुर्दे के लिए हानिकारक है.अगर रेडीमेड आहार दे रही हैं तो पैकेट का लेबल को ध्यान से देखें.चीनी आपके बच्चे के दांतों के लिए खराब है, इसलिए उनके भोजन में चीनी न मिलाएं. उन्हें केक, बिस्कुट और रेडीमेड जूस से मिलें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)