छाती में जलन या Heartburn क्यों होता है, जानिए इसके लक्षण और बचने के उपाय

How to get rid of heartburn: हर्ट बर्न (Heartburn) या छाती में जलन बहुत ही असहज स्थिति है जिसमें अचानक ऐसा लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है या छाती चारों ओर से बंद हो गई है. दरअसल, इसे हम छाती में दर्द या हर्टबर्न तो कहते हैं लेकिन वास्तव में यह हर्टबर्न होता नहीं है क्योंकि इसका हार्ट से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि इसके कुछ लक्षण हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मिलते-जुलते हैं. जब गले से पेट की ओर जाने वाली नली यानी एसोफेगस (esophagus) में इरीटेशन या हलचल मचती है तो हर्टबर्न होता है. इस स्थिति में ऐसा महसूस होता है कि छाती के आसपास कुछ जलन सी हो रही है.