मिडिल एज में महिलाओं में क्यों बढ़ता है बैली फैट? एक्सपर्ट से जानें इसे कम करने के टिप्स

Why does belly fat increase in women in middle age : अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी (University of Missouri) में एसोसिएट प्रोफेसर विक्टोरिया विएरा-पॉटर (Victoria Vieira-Potter) के अनुसार 40 की उम्र के बाद महिलाओं में मीनोपॉज (Menopause) की शुरुआत होने लगती है. इससे एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स के लेवल में होने वाले बदलावों के कारण शरीर का आकार बदलता है. इस दौरान मूड में बदलाव, अनियमित मासिक धर्म (irregular menstruation), नींद में परेशानी जैसी कई समस्याएं होती हैं. इसे प्री-मीनोपॉज (pre-menopause) कहते हैं. ये मुख्य रूप से 45 से 55 साल की उम्र तक चलता है.