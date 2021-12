सर्दी में शराब को क्यों छोड़ना है जरूरी, जानिए कारण

Do not consume alcohol in winter: आमतौर पर लोग समझते हैं कि सर्दी (winter) में अल्कोहल (Alcohol) का सेवन शरीर को गर्म रखता है. यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह ख्याल दिल से निकाल दीजिए क्योंकि शराब (Wine) किसी भी तरह से शरीर को गर्म नहीं रखती बल्कि यह शरीर की गर्मी (hot) को घटा देती है. दरअसल, अल्कोहल बॉडी का कोर टेंपरेचर घटा देता है. हालांकि ज्यादातर लोग सर्दी में शराब का सेवन बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह लगता है कि शराब शरीर को गर्म रखता है. इसलिए यदि आपको सर्दी में गर्म रहना है तो शराब को बाय कहकर पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.