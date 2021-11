टॉयलेट में 10 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं बैठना चाहिए, डॉक्टर ने समझाई पूरी कहानी

Spend more than 10 minutes on toilet may cause of piles: लंदन में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन (Imperial College London) के प्रोफेसर डॉ करन राजन (Dr Karan Rajan)ने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि टॉयलेट सीट पर 10 मिनट से ज्यादा देर तक समय बिताना पाइल्स (Piles) या बवासीर का कारण बन सकता है. डॉ करन राजन ने आगाह करते हुए बताया है कि टॉयलेट सीट पर 10 मिनट से ज्यादा समय तक बिताने से मलाशय पर दबाव बढ़ सकता है जिसके कारण नसें फट सकती है. इससे पाइल्स या बवासीर हो सकता है. अधिक पढ़ें ...