हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जाडा स्मिथ हैं एलोपेसिया एरेटा बीमारी से ग्रस्त, जानें इसके लक्षण, कारण

What is Alopecia Areata: हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ (Will Smith) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. दरअसल, विल ने ऑस्कर अवॉर्ड फंक्शन (Oscars 2022) के दौरान कॉमेडियन एवं होस्ट क्रिस रॉक को स्टेज पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसकी वजह थी क्रिस का विल की पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के गंजेपन को लेकर भद्दा मजाक करना. जाडा स्मिथ बालों से संबंधित बीमारी एलोपेसिया एरेटा से ग्रस्त हैं. आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण, कारण.