दिमागी बीमारी अल्जाइमर का महिलाओं में पुरुषों से दोगुना खतरा - स्टडी

Women are more susceptible to Alzheimer's : महामारी विज्ञान (Epidemiology) से जुड़े पूर्व के अध्ययनों से पता चल चुका है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अल्जाइमर का खतरा दोगुना होता है, लेकिन इसका कारण अब तक अस्पष्ट था. इस स्टडी का निष्कर्ष मेडिकल जर्नल 'नेचर (Nature)' में प्रकाशित किया गया है. बता दें कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, जिमें व्यक्ति धीरे-धीरे सब कुछ भूलने लगता है.