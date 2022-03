Women's Health: 40 की उम्र के बाद महिलाएं हेल्दी रहने के लिए करें ये 7 जरूरी काम

Health Tips for 40+ Women: महिलाएं अक्सर अपने घर-परिवार की देखभाल में अपने ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हैं. आपकी यह आदत बढ़ती उम्र में आपको कई तरह की शारीरिक समस्याओं से घेर सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप 35 से 40 पार करते ही अपने ऊपर भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दें. 40 की उम्र के बाद हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा संबंधित समस्याएं अधिक बढ़ने लगती हैं. यदि प्रॉपर डाइट ना लें, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. आप छोटे-मोटे कार्यों को भी करने में परेशानी महसूस कर सकती हैं. वैसे तो लंबी उम्र तक निरोग बने रहने के लिए जरूरी है कम उम्र से ही प्रॉपर डाइट, हेल्दी जीवनशैली, एक्सरसाइज आदि को अपनाना, लेकिन जब उम्र 40 की हो जाए, तो फिर लापरवाही बरतनी ठीक नहीं है. जानें, 40 की उम्र में महिलाएं खुद को कैसे फिट (How to stay fit and healthy after 40) और हेल्दी बनाए रख सकती हैं.

40 की उम्र में हेल्दी बने रहने के लिए टिप्स



यदि आपकी उम्र 40 की हो गई है, तो अपनी सेहत के प्रति विशेष ध्यान दें. घर के काम करने के चक्कर में अक्सर महिलाएं नाश्ता स्किप कर देती हैं, जो बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है. दिन भर एनर्जी से भरपूर बने रहने के लिए सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी भोजन होता है. आप 8-9 बजे के बीच में नाश्ता जरूर कर लें. इसमें दूध, अंडा, फल आदि जरूर शामिल करें.

यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर (Women’s Health at the age of 40) हो चुकी है, तो रेगुलर बॉडी चेकअप कराते रहना बहुत जरूरी है. खासकर, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती रहें. ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं, जो कई बार सेल्फ-एग्जामिनेशन में पता नहीं चल पाता है, उसके लिए मैमोग्राफी कराएं. यह टेस्ट सस्ता होता है और 40 के पार करते ही प्रत्येक वर्ष महिलाओं को जरूर कराना चाहिए. साथ ही रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन, पैप स्मियर टेस्ट भी कराएं. इससे ओवेरियन कैंसर होने के जोखिम का पता चलता है.

उम्र चाहे 20, 30 या फिर 40 हो, हर किसी को प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज जरूरी करनी चाहिए. यदि आप शुरुआत से ही एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करने की आदत डालेंगी, तो आपको हड्डियों, मांसपेशियों या कोई अन्य शारीरिक समस्याएं नहीं होंगी. आपको बुजुर्गावस्था में चलने-फिरने में दिक्कत नहीं होगी, जोड़ों, घुटनों में दर्द नहीं होगा. अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, हल्के एक्सरसाइज करें, प्रतिदिन टहलें या धीरे-धीरे दौड़ें. इससे दिल, दिमाग और संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा.

कुछ बीज जैसे सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीजों का सेवन करने से भी शरीर स्वस्थ रहता है. चिया के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत अधिक होती है, जो बढ़ती उम्र में हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है. चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम अधिक होता है. चिया सीड्स खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है. सुबह नाश्ते में स्मूदी पीती हैं, तो चिया सीड्स से तैयार स्मूदी पिएं. सूरजमुखी और कद्दू के बीजों को भी आप सलाद, सब्जी, स्मूदी में डालकर सेवन कर सकती हैं.

हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल करें. दूध, सैल्मन मछली, दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें. एक स्टडी के अनुसार, 40 की उम्र की महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है. आप इनकी कमी को पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर सकती हैं.

इस उम्र में किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना सही नहीं है. स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, लिबिडो में कमी आ सकती है. खुश रहने की कोशिश करें, ताकि चिंता, तनाव कम हो.

अपने लिए समय निकालें. अपनी हॉबीज को पूरा करें. दोस्तों के साथ मिले-जुलें, घूमने जाएं, फिल्में देखें. टेंशन फ्री रखने की कोशिश करें. घर-परिवार की देखभाल करने के साथ ही अपने ऊपर भी अब ध्यान देना जरूरी है. ऐसे में पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ को जीने की कोशिश करें.

