World Immunization Week 2022: कब और क्यों जरूरी है टीका लगवाना, जानें टीकाकरण का महत्व

Importance of Vaccination: हर साल 24 से 30 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ‘वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022’ मनाता है. ‘विश्व टीकाकरण सप्ताह’, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है. इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य होता है वैक्सीन के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना. टीकाकरण के प्रति जरूरी सामूहिक एक्शन लेना ताकि सभी उम्र के लोगों का टीकाकरण हो सके और उन्हें गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके. डब्लूएचओ डॉट आईएनटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, डब्लूएचओ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ काम कर रहा है. डब्लूएचओ ये भी सुनिश्चित करता है कि देश की सरकारें उच्च गुणवत्ता वाले वैक्सीनेशन कैंपेन को लागू करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्राप्त करें. डब्लूएचओ ने हर साल की तरह इस बार भी इम्यूनाइजेशन वीक के लिए एक खास थीम चुना है. इस वर्ष की थीम ‘लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल’ यानी ‘सभी के लिए लंबी उम्र’ (Long life for all) है. आइए जानते हैं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और कब लगवाना चाहिए टीका.

इसे भी पढ़ें: क्या आपने अपने पेट डॉग को टीका लगवाया है? जानिए जरूरी वैक्सीनेशन शेड्यूल

वैक्सीनेशन क्यों है जरूरी

कई तरह के रोगों, संक्रमणों से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी होता है. वैक्सीन लगवाना हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है. यह रोग के खिलाफ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने की ताकत प्रदान करता है. जन्म लेते ही एक नवजात शिशु को की तरह के वैक्सीन लगाए जाते हैं, ताकि उसे बीमारियों के कारण होने वाली मौत से बचाया जा सके. वैक्सीन जिंदगी को सुरक्षित रखता है. बीमारी होने पर उसे गंभीर रूप लेने से बचाता है. जब आप टीका लगवाते हैं, तो आपका शरीर गंभीर संक्रामक डिजीज से लड़ने की क्षमता रखता है. आज कोरोनावायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का महत्व अधिकतर लोग समझ चुके हैं और टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

हालांकि, आज भी लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता की बेहद कमी है और जानकारी के अभाव में लोग गंभीर रोगों के शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं. बड़ों-बुजुर्गों के साथ बच्चों के लिए भी टीका लगवाना बहुत जरूरी है. इससे खसरा, पोलियो, टेटनस, रूबेला, निमोनिया आदि रोगों से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: हम किस तरह बढ़ा सकते हैं इम्यूनाइजेशन?

कब और कौन सा टीका लगवाना चाहिए

– नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों को कुछ जरूरी टीका लगवाने की सलाह डॉक्टर देते हैं. किन समस्याओं में कौन सा टीका लगना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए.– लोहे से कटने पर या किसी तरह की गंभीर चोट लगने पर टेटनस का टीका जरूर लगवाना चाहिए.– प्रेग्नेंसी में महिलाओं को सभी जरूरी टीका लगवाते रहना चाहिए.– 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लेना चाहिए. हेपेटाइटिस का टीका नहीं लेने पर लिवर को नुकसान पहुंचता है.