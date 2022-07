पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करते हैं त्वचा का पीला पड़ना, तलवे में जलन समेत ये लक्षण

Sign Of Nutritional Deficiency – प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. किसी भी पोषक तत्व की कमी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है. शरीर में पोषक तत्व की कमी कई कारणों से हो सकती है, जिसमें सबसे ज़रूरी हमारी डाइट होती है.आमतौर पर जब शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, तो शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं.

जैसे विटामिन B12 की कमी के कारण त्वचा का पीला पड़ना या कैलशियम की कमी से नाखूनों का टूटना शरीर में पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करते हैं. इसके अलावा किसी बीमारी की वजह से भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने शरीर में किस पोषक तत्व की कमी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : शरीर में आयरन की है कमी तो हो सकती हैं बाल और त्‍वचा संबंधी समस्याएं, करें ये उपाय

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बालों का अधिक टूटना

एक दिन में लगभग 100 बालों का टूटना सामान्य माना जाता है. रश में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके बालों के गुच्छे तकिए पर या बाल धोते हुए मिले, तो यकीनन यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हैं. आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, जिसकी वजह से आपके 100 से अधिक बाल टूट रहे हैं. साथ ही यह थायरॉइड के भी लक्षण की तरफ भी इशारा करते हैं.

त्वचा का पीला पड़ना

अगर आपको अपनी त्वचा पीली या डल नजर आ रही है, तो यह आयरन और विटामिन B12 की कमी के संकेत हो सकते हैं. त्वचा का पीला पड़ना खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने की तरफ इशारा करते हैं. इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर डेफिशिएंसी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि समय रहते शरीर में कम हो रहे पोषक तत्वों को पूरा किया जा सके.

इसे भी पढ़ें: हार्ट को हेल्‍दी रखने के लिए ‘गुड कोलेस्‍ट्रॉल’ को बूस्‍ट करना जरूरी, ये 6 तरीके आजमाएं

चोट का ठीक न होना

अगर ब्रश करते समय आपके मसूड़े लाल हो जाते हैं या उसमें खून आ जाता है, तो आपको विटामिन C की कमी हो सकती है. विटामिन C की कमी से किसी भी प्रकार की चोट को ठीक होने में काफी समय लग जाता है. विटामिन C आपके शरीर में सीमेंट का काम करता है, जो कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है और घाव को ठीक करने में मदद करता है.

हड्डियों में दर्द

अक्सर लोगों को एक उम्र के बाद हड्डियों में दर्द की शिकायत हो जाती है. वहीं अगर यह दर्द समय से पहले आपको परेशान करने लगे, तो समझिए आपके शरीर को विटामिन D की ज़रूरत है. विटामिन D की कमी इन दिनों एक आम समस्या होती जा रही है. इससे बचने के लिए पर्याप्त धूप लें और हर वक्त एसी में रहने से बचें.