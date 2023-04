दही के साथ 5 चीजों को भूलकर भी न खाएं, सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान, आज से ही कर लें अमल

Do Not Eat These Things With Curd: गर्मियों का मौसम हो और दही या छाछ का सेवन न हो, थोड़ा मुश्किल का काम है. हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दही का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. यह पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ बॉडी की इम्‍यूनिटी को भी बढ़ाता है. इसमे कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों के लिए लाभाकारी होता है. दही खाने से पेट की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं. इतना ही नहीं दही के उचित सेवन से कोलेस्ट्रोल और हाई बीपी की परेशानी को कम किया जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही का सेवन अधिक या कुछ चीजों के साथ करने से आपकी सेहत पर गलत असर पड़ सकता है. ऐसा करने पर आप शरीर में टॉक्सिन को जगह दे रहे हैं जो आपके शरीर की इम्‍यूनिटी को तेजी से कम कर देती है. आइए डाइटिशियन डॉ. काजल तिवारी से जानते हैं किन चीजों के साथ दही का सेवन करने से बचना चाहिए.

1. दही के साथ प्‍याज खाने से बचें

गर्मियों में लोग घर में रायता बनाते हैं, जिसमें दही के साथ प्‍याज मिला देते हैं. यह स्‍वाद में अच्‍छा हो सकता है, पर सेहत के लिए नुकसानदेह है. आयुर्वेद के मुताबिक, दही की तासीन ठंडी होती है जबकि प्‍याज का तासीर गर्म. ऐसे में दोनों का साथ प्रयोग करने पर आपको एलर्जी हो सकती है.

कच्चा पनीर के सेवन से सेहत को मिल सकते हैं ये 6 बेजोड़ फायदे! आगे देखें…

2. आम के साथ दही

आम और दही दोनों ही चीजें गर्मियों के मौसम में खास होती हैं. ज्यादातर लोग इस मौसम में आम लस्‍सी खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है. दरअसल दोनों की तासीर एक दूसरे से उलट है. ऐसा करने से आपके शरीर पर त्‍वचा संबंधी समस्‍या हो सकती है. यही नहीं, यह शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाता है जो हमारे डायजेशन को भी प्रभावित करता है.

ये भी पढ़ें: कुछ रेस्‍त्रां अंधेरे में क्‍यों परोस रहे भोजन? क्‍या ब्‍लाइंड डाइनिंग स्‍वाद पर डालता है असर, यह कहती है रिसर्च

3. दूध और दही का साथ में प्रयोग

हालांकि दोनों ही दूध से बना प्रोडक्‍ट है लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों का साथ में प्रयोग वर्जित माना गया है. माना जाता है कि दोनों का साथ में प्रयोग करने से डायरिया, गैस, पेट में दर्द, इनडायजेशन जैसी समस्‍या हो सकती है.

4. मछली के साथ दही

हमें कभी भी दो प्रोटीनयुक्‍त भोजन एक साथ में नहीं करना चाहिए. जब हम मछली के साथ दही का सेवन करते हैं तो इसके परिणामस्‍वरूप कई बीमारियां हो सकती हैं. दोनों में ही प्रोटीन भरपूर होता है, जिससे इनके सेवन से अपच, पेट दर्द जैसी समस्‍या हो सकती है.

ये भी पढ़ें: ये 4 संकेत फेफड़ों पर हमले का हैं गंभीर संकेत, अभी है सचेत होने का मौका, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

5. उड़द दाल के साथ दही

दही के साथ अगर हम उड़द दाल का सेवन करें तो पेट में एसिडिटी, सूजन, लूजमोशन जैसी समस्‍याएं हो सकती हैं इसलिए इन दोनों को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए.